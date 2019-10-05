檢舉達人賺獎金年收百萬新台幣　市民評價兩極

台灣的環境部門近年為維護市容整潔，向亂丟煙頭、檳榔殘渣及垃圾的市民罰款，並向成功檢舉人士提供佔罰款20%至30%的獎金，社會上出現不少「檢舉達人」，有人更以此為生，平均月入逾9萬元（新台幣．下同，約2.3萬港元），比上班族還要多，但社會對檢舉達人評價兩極。

依檢舉辦法，亂扔煙蒂罰1200元（約300港元），檢舉人可領240元（約60港元），亂扔檳榔罰1800元（約450港元），檢舉人可領630元（約160港元）。高雄市環保局稽查科長林燦銘表示，專業的檢舉達人在電單車前後裝高解像度的行車紀錄器，還有人在頭盔上加裝攝錄機，配合手機、長鏡頭相機等，還有專門的APP來記錄拍攝時間，再加上肯花時間去搜證，就成了檢舉達人。

有檢舉達人的支持者認為，他們幫忙伸張正義。但有市民認為一旦身份曝光，就會成為人人喊打的過街老鼠。苗栗一名24歲的全職檢舉達人，業績好時月入10萬元（約2.5萬港元）獎金，成功買了套房和名貴房車，他曾以舉報為傲，卻遭女友瞧不起。有網民認為該女友想找有穩定工作的另一半，但也有網民認為「這就是不務正業蠻丟臉」。

東網駐台記者郭良傑報道