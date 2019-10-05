台同婚合法化後首次同志遊行　人數料創新高

台灣本月26日將舉辦第17屆同志大遊行，今年適逢台灣剛通過同婚專法，遊行總召鄭智偉表示，希望同志運動邁向下一個階段，用正面的態度和經驗來鼓勵同志社群，也增加社會大眾對於同志的了解。主辦單位指因適逢「同婚元年」，預計今年的遊行人數與周邊參與觀光人數將突破20萬人，創下新高。

今年的遊行路線從台北市政府出發，在市府廣場設彩虹市集，遊行隊伍從逸仙路轉忠孝東路，經由林森南路轉仁愛路，終點站設在凱達格蘭大道。主辦單位今年邀請了創作歌手HUSH擔任彩虹大使，他屆時將在凱道獻唱。鄭智偉稱，HUSH從未避談自己性傾向，是少數公開出櫃的公眾人物之一，希望藉此鼓舞同志社群勇敢做自己，並與社會大眾對話。

主辦單位又表示，多年來世界各地在同志遊行期間，都會加入以同志、性別多元、對抗污名等主題的各式活動，讓社會大眾能藉此更理解LGBTQ+（Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender & Queer）的議題，以開啟更多對話。除遊行外，多個公民團體又共打造全台首次的同志驕傲月，將舉行一系列的講座、影展、展覽、出櫃論壇，以及東亞第一次的跨性別遊行，期待讓社會及國際看到台灣性別運動的多元及團結。