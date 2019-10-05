內地付費自修室普遍　假日需提前7日預約

十一長假期間，不少住在大城市的年輕人選擇將付費自修室，當成假日「打卡」地點，有自修室甚至提前7天預約滿座。對於「買位自修」，有人認為無必要，也有人指花錢「投資」自己的學習是物有所值。

據內地記者了解發現，近年北京、上海、廣州、西安、成都、南京、合肥等大城市相繼湧現採取會員制的付費自修室，收費由每小時5、6元（人民幣‧下同，約5.6至6.7港元）到20元（約22港元）不等。今年十一假期間，多地的付費自修室均表示預約爆滿額。

付費自修室通常分成不同區域：有專門供閱讀紙質書籍的暗角區，牆壁和地板均鋪設了隔音物料；另有供使用電腦或其他電子設備的專區，還有供交流討論和休息的開放區。據某付費自修室的負責人稱，自修室的會員多為35歲以下白領階層，以及接近成年的學生。每間自修室的座位約60至100個不等，幾乎每個座位每天都至少被使用一次。

前往自修室的上海市民劉女士表示，早前為準備業內考試，但在家中溫習容易分心，所以到付費自修室。她坦言通過外界環境的逼迫，更能投入學習狀態，效率也較高。但有網民認為，如果自律性強，在家中學習也可以高效率；也有網民指，到圖書館溫習也是不錯的選擇。