曾與蔡英文見面　美參議員克魯茲擬赴台出席雙十活動

台灣下周四（10日）迎來雙十節，台媒周五（4日）引述美國在台協會（AIT）消息指，共和黨德州參議員克魯茲預計將到台參加有關活動。另正在訪台的美國前國防部官員柯伯吉表示，面對大陸，台灣應發展不對稱戰力，而這將增加美國助台的意願。

雙十當日，台灣的總統府及外交部均會舉辦有關活動，並邀請各國人士一同參與。AIT不具名發言人表示，克魯茲預計會來台參與活動，AIT處長酈英傑等官員亦將出席。

報道指，克魯茲為提出「台灣保證法」草案的美國國會議員之一，早前所羅門群島與台灣斷交後，他亦曾在國會聽證會中，要求行政部門採取具體行動協助台灣。前年1月，台灣的蔡英文總統出訪過境美國德州時，克魯茲也特地前往蔡的下榻酒店與對方進行會談，並曾指出大陸沒有權力決定他與何人見面。

另一方面，柯伯吉在記者會上表示，美國會遵循台灣關係法，反對以武力決定台灣未來。然而，他指出一些象徵性的作為，如派遣軍艦通過台海或停靠台灣，對台灣而言風險很高，因美國助台的意願非一成不變；若要讓美方認為協助台灣是合理的，台方就應該展現認真嚴肅的態度，提升自我安全防衞能力及發展不對稱戰力，打造有復原能力、致命的軍隊，以及更重視精準導彈、電子與網絡戰等。

美國國會47名眾議員聯名致函，呼籲美國行政部門支持台灣參與國際刑警組織。警政署周五（5日）表示感到榮幸，盼可成為國際刑警組織一員，共同打擊不法。