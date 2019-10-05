十一長假陸客人數創新低　台業界憂撐不過月底

大陸當局今年7月宣布停辦所有大陸居民前赴台個人遊的簽證申請，重創台灣觀光業。有統計資料顯示，今年十一長假期赴台旅遊的陸客人數大減。有台旅遊業界代表稱，過去陸客赴台最多一天1.7萬多人，現在卻僅得1千多人。

據台灣的移民署掌握入境資料，陸客前年十一期間（10月1日至8日）赴台旅遊人數約8.7萬人，去年則跌至約6.6萬人，較前年衰減近兩成。今年十一長假首2天，大陸入境台灣的旅客人數僅約1.5萬人，為近3年同期最低。按此推算，今年8日假期赴台陸客總人數只有6.1萬人，情況較去年更差。

有台業者稱，陸客限縮打擊當地旅遊業，業界陸續傳出放無薪假、裁員的消息。十一長假陸客不到台灣旅遊，到了月底相信會再有旅行社倒閉。台旅行商業同業聯合會理事長蕭博仁指出，儘管政府推出補助，但整個旅遊產業鏈都受影響，首當其衝就是專做陸客的旅行社。

蕭博仁稱，有主要做陸客團的旅行社反映，近2月來已虧損700多萬元新台幣（約180萬港元），過去每個月做200、300團，但8月只剩11團。旅遊巴業者稱，過去最多一天接待1萬多名陸客，以一般陸客團遊台8天計算，用車次數800轉。而現在本地旅行團行程一般僅3日2夜，用車次數減少4倍。