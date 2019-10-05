美前官員：台灣應發展不對稱戰力　購F35戰機非好主意

正在訪台的美國前國防部官員柯伯吉，周五（4日）在記者會上表示，面對大陸，台灣應發展不對稱戰力，而這將增加美國助台的意願。他又認為，台灣向美國採購F35戰機的需求並非好主意。

曾任美國國防部主管戰略與軍力發展的副助理部長的柯伯吉表示，美國會遵循台灣關係法，反對以武力決定台灣未來。然而，他指出一些象徵性的作為，如派遣軍艦通過台海或停靠台灣，對台灣而言風險很高，因美國助台的意願非一成不變；若要讓美方認為協助台灣是合理的，台方就應該展現認真嚴肅的態度，提升自我安全防衞能力及發展不對稱戰力，建造有復原能力、致命的軍隊，以及更重視精準導彈、電子與網絡戰等。

台空軍早前已向美國採購66架F16V block70戰機，台灣的國防部長嚴德發曾表示，未來還有採購F35戰機的需求。對此，柯伯吉回應指，他若有權做決定的話，會認為該需求「並非好主意」，因F35的費用高昂，對台灣而言是個問題。

至於大陸近期接連奪得所羅門群島、基里巴斯等台灣的邦交國，柯伯吉認為對北京當局而言，如能在太平洋地區設立軍事基地甚具吸引力，但外交層面上，如台灣再無邦交國，將產生不同的局面，故他推測陸方會謹慎處理相關問題。

另台外交部表示，台美雙方將於下周一（7日）在台北舉行首屆「太平洋對話」會議，討論未來在區內的合作機會，並共同鞏固台灣邦交，屆時美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將赴台出席。