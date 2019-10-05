台4歲女遭虐打變植物人　繼母判囚6年半

台灣新北一名4歲女童，前年被26歲黃姓繼母毆打頭部和臉部，女童重傷送院搶救，惟已成植物人。新北地院周六（5日）認為黃女審訊否認所有控罪，惟證據確鑿，反映她無意反省；院方依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪，判黃女6年半有期徒刑，全案可上訴。

事緣2017年2月，受害女童因頭部受傷送院，經診斷，醫院認為女童受傷部位並非由跌倒造成；惟經當地家暴中心調查後，並無家暴證據，故未有安置監護措施。同年5月，黃女發現女童高燒未退，通知丈夫返家將女童送院，醫生發現女童左耳紅腫，右側腦膜下血腫，另下背及臀部等有多處瘀傷。

經院方診斷，女童患有急性硬腦膜下出血、缺氧性腦病變、癲癇、肺炎等重傷，且須臥床無法進食，也無法控制大小便、無法坐立，智商更只得2歲，治愈可能性極低。黃女面對當局偵訊時，辯稱自己沒向繼女施暴，只着令她罰站，又指自己不知繼女身上為何有傷。

新北地檢署其後起訴黃女，黃女在新北地院審訊時否認所有控罪。法院則認為，女童傷勢極可能出於毆打頭和臉部所致，又稱黃女平日負責在家照顧女童；加上女童祖父母表示，過往探望女童時已發現對方到處有傷，考慮到黃女已造成女童終生難以恢復的嚴重傷害，而黃女犯案後仍辯駁否認，毫無反省，遂有上述判決。