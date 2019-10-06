內地富豪張振新英國家中暈倒　經搶救無效死亡

內地資本投資公司中國先鋒集團上周六（5日）深夜公告，集團董事長張振新因多器官衰竭、酒精依賴、急性胰腺炎，於英國時間9月18日在倫敦切爾西及西敏寺醫院離世，終年48歲。據指，張振新是於家中突然暈倒，經接近8小時搶救不治。

張振新於1971年於內蒙古通遼市出生，東北財經大學畢業，曾就讀於清華大學五道口金融學院。2003年，他創立大連聯合信用擔保有限公司，也就是中國先鋒集團的前身。2014年到2018年是集團發展最快速的幾年，業務涉及金融科技、資產管理、投資及財富管理等領域，覆蓋中國和香港，集團在東南亞、英國、美國等十多國家和地區也有分支。

2017年香港人壽傳出作價71億港元賣盤給內地富豪，買家正是中國先鋒集團持有的香港公司首元國際。惟交易最終告吹，原因是賣方基於特定條件於最後日期前尚未達成，決定終止交易。

但到2019年，中國先鋒集團旗下網貸平台網信集團突宣布「良性退出」市場，令集團金流受挫。此後，集團旗下網信證券和先鋒支付也因業務出現重大失誤被監管。

同年7月，張振新在發給員工的內部通信中表示，將啟動重組計劃，與多個資產管理公司、券商、拍賣公司和產權交易所等，洽談資產重組方案，成立資產盤點清算工作組等，又承諾用3至5年帶公司走出困境。張振新離世的消息早前已在金融業界流傳，甚至傳出他「假死」、出走避逃債。