新娘婚禮磕100個頭　收兩萬人仔紅包

湖北武漢一對新人近日結婚時，因傳統習俗關係，在半小時內接連磕了100個頭，收下合共2萬元（人民幣‧下同，約2.19萬港元）紅包。完成儀式後，新娘直接癱瘓在梳化上，雖然兩人磕頭時底下墊有毯子，但新娘膝蓋還是跪紅了。

按照當地風俗新人首先要拜堂，三叩首之後所有親戚長輩坐在面前受禮並給新娘「改口費」。由於新郎家長輩比較多，還有很多年紀比他小但輩分比他高的人也需要跪地叩拜，結果兩位新人重覆起身跪下多次。據新郎朋友指，長輩給幾個紅包就要磕幾個頭，其中有長輩給了1000元（約1100港元）改口費，但將它分成5份紅包，每個紅包裡有200元（約220港元）錢，新人要拿到這些錢就要磕5個頭。

新娘朋友看到這一幕十分心疼，把新郎拉過來說：「看看你老婆的腿都變成這樣子了。」事件引起熱議，有網友調侃：「有錢拿，我能磕到他哭着求我信不信。」亦有人認為是陋習，應該改進，另有人指這是習俗，沒甚麼大不了。

改口費意思是在民間婚俗中，新媳婦下轎或下車叫男方母親一聲奶奶，得一個紅包，此俗延續至今。