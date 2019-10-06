常玉遺作《曲腿裸女》近1.98億港元成交　刷新個人紀錄

有「東方馬蒂斯」之稱的已故中國旅法畫家常玉，於晚年創作的作品《曲腿裸女》，上周六（5日）在香港蘇富比現代藝術晚間拍賣會上，以近1.98億港元成交，超越他另一作品《五裸女》於2011年以1.28億港元成交的拍賣紀錄。

這幅由常玉於1965年創作的《曲腿裸女》，是他最後一幅以裸女為題的作品。據蘇富比介紹，該作品將大自然的造化寓於人體，亦將人類身體之美接引宇宙，以東方山水美學重新演繹西方經典。

常玉1901年出生於四川，1920年與林風眠、吳大羽、徐悲鴻等人同赴巴黎，成為中國最早期的留法學生。1964年，常玉曾應台灣的教育部邀請到台北舉行展覽，更將42幅作品寄到台灣。他又打算在展覽後在台定居。但1965年他在摯友勒維夫婦家族於巴黎的別墅舉行完個人展覽後，翌年因意外離世。

當晚《曲腿裸女》以1億港元起拍，最終以1.72億港元拍出，另加買家佣金，最終以1.98億港元成交。同場拍賣還有他2件作品，包括一幅早期作品《中國花布上的粉紅裸女》，以4990萬港元成交；還有他在上世紀30至40年代創作的《盆花》，亦以4360萬港元成交。

他的3幅畫作在當日拍賣以成交價計，分佔第1、第3和第4位，成交總額逾2.9億港元，堪稱含金量最高的藝術家。