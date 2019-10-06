停車場地底化糞池燃爆　炸飛渠蓋擊毀私家車

台灣的高雄市鳳山區一幢大廈發生罕見氣爆事故，有女住戶開車駛離停車場時，地面一個渠蓋突然爆開，險將女住戶的車炸飛。據警方及消防調查，事件起因疑為地下化糞池沼氣積壓，引發爆炸。

警方指出，上周四（3日）晚上7時30分接獲報案，高雄市鳳山區北昌二街一幢大廈的女住戶表示，當她準備開車駛離地下停車場時，突然傳來「砰」一聲巨響，隨後車尾被渠蓋擊中，車尾泵把也被炸至脫落，嚇得她當場尖叫，幸未有受傷。

警方及消防接報到場後，女住戶形容當時「像發生爆炸」。警員及消防員在地下停車場聞到異味，於是聯繫環保局人員到場檢測，初步懷疑是停車場地底化糞池沼氣壓力過大，導致渠蓋炸飛。

涉事大廈發展商上周六（5日）表示，接報後已立即派員帶同相關工程人員及承建商趕至現場了解狀況，經環保局空污小組現場採集空氣樣本後，初步研判為化糞池沼氣壓力過大造成燃爆，破裂物件擊破地庫消防設備，導致泡沫及灑水安全裝置啟動，事件中未引發火警，亦無人受傷，僅污水渠蓋破裂、部分車道及住戶車輛等財物受損。

發展商又稱，事發後一日已召集結構技師、消防水電技師至場會勘，經確認無結構安全疑慮，但證實於今年5月時，大廈曾自行更換化糞池內抽水摩打，並更換相關設備，卻與原設計及施工方式不符，造成化糞池內沼氣濃度過高，相信是造成此次事故的原因。