草莓冰糖葫蘆要價299元新台幣　台網民：當我水魚

台灣有網民日前在Facebook「爆怨公社」專頁投訴稱，其在台中逢甲夜市一間食店買了3串冰糖葫蘆，未料結帳時竟要付逾400元（新台幣．下同，約103港元），其中「巨無霸草莓」更要價299元（約77港元），令他覺得自己被當「水魚」。涉事老闆回應稱，一直都以上述價錢售出，草莓尺寸亦比一般的較大。

該網民表示，當晚購入3串冰糖葫蘆，結帳時被告知「巨無霸草莓」要價299元，另外兩串共120元（約31港元），「我們還以為聽錯再詢問一次。不應該單單只懸掛綜合水果60元，誤導消費者」，認為店家應該明確標示價錢。

雖然有網民直指「這真的太坑了」，但亦有人為該店平反，「現在並非草莓的產季啊，何況草莓還這麼大顆」。老闆回應稱，5年前推出「巨無霸草莓」時已定價，至今未有漲價；草莓尺寸最大有7厘米，與一般的比較大2至3倍，「這是進口草莓，很少有，真的很少有」。

老闆表示，可能當時店員未夠明確、清楚向客人告知價錢，對此感到抱歉。據了解，涉事冰糖葫蘆店在台灣有多間加盟店，事後已將所有商品重新標明價錢。