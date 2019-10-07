Lolita服飾掀炒風現天價裙　「Lo圈」女孩望價沮喪

Lolita裙的造型可愛有個性，被不少少女所迷戀。（互聯網）

Lolita（蘿莉塔）裙的造型可愛有個性，被很多少女所迷戀；而內地的Lolita愛好者亦自成一圈，稱為「Lo圈」。然而Lolita裙近日掀起炒風，早前更有一條Lolita裙被炒出11萬元（人民幣．下同，約12.25萬港元）的天價，令「Lo圈」女孩望價沮喪。不少人認為這是繼「炒鞋」、「炒盲盒」後，再被掀起的風潮。

據了解，Lolita裙是一種起源於歐洲的服飾風格，後來流行於日本，再傳入內地。Lolita業者指出：「Lolita裙不只外形華麗甜美，而且風格多變，近兩年愈來愈受年輕人喜愛。」她透露，內地現時的Lolita裙亦分日本牌子和中國牌子，一些日本牌子的Lolita裙，由繪圖設計到預約再到出貨，甚至長達兩年之久，所以價格一般偏貴。

一名Lolita愛好者透露，之前被炒出「天價」的是一條由日本生産商BABY推出的，名為「中村十字」的裙子。該裙在第一次售賣的時候，立即掀起一股火爆風潮，成為爆款，由於出貨量少，裙子竟被拍賣出11萬元人民幣。她又介紹道：「日本牌子的裙子原本價格就高，光看圖片很難看出裙子好不好看，等出貨的時候就已經買不起了！」

但好景不長，廠商應大眾要求，對「中村十字」展開第二次售賣，最終該款裙子在二手交易平台中，定價在5000元（約5567港元）左右，接近原價。

名為「餃紫搶貓」的「Lo圈」女孩表示，由於生産程序繁複，第一次出貨到第二次出貨中間的空窗期，往往被有心人士將價格炒高。而有其他「Lo圈」女孩亦指：「喜歡的（裙子）不是還在預約，就是已經售完了，只有回家蹲閒魚（等二手）了。」亦因為如此，才有了近期「炒Lo股」的説法。