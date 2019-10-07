Lolita裙炒風成商機？專家︰泡沫退去才知價值

內地Lolita（蘿莉塔）裙掀起炒風，有價有市，令愈來愈多人投身Lolita服飾行業，近日更有人形容炒賣Lolita裙作「炒Lo股」。一些有心人士看準「Lo圈」的商機，購買裙子並不是因為喜歡，而是為了轉手賣出更高的價格。然而亦有「Lo圈」女孩表示，寧願買高價的二手Lolita裙，亦不願買山寨裙。

成都的一間Lolita實體店店長坦言，自己入行主要是看好這個市場，同時喜歡這個文化。但是他不同意炒Lolita裙的這種賺錢模式：「那炒裙的其實就是俗稱的黃牛，哪個行業都有黃牛。」他表示「中村十字」的神話早已成為過去，目前的二手市場已經回歸理智，而Lolita德受眾主要是15至20歲的學生，她們都還沒有賺錢的能力。

一名95後的Lolita愛好者表示，自己寧願去買二手轉賣較高的裙子，也不會去買山寨裙，她說：「Lo圈本來就是一個小眾圈子，如果不保護版權，圈子就更難發展起來。」但是她又表示自己會量力而行：「其實真正被炒得的也就那幾款熱門，我不太可能去買到超過自己的承受能力的裙子。」

對於這種炒風，內地經濟學家宋清輝表示，炒Lolita裙和之前的炒鞋、炒盲盒一樣，都是因資本瘋狂炒作所致。 他表示無論炒甚麼、怎麼炒，都是市場投機行為，伴隨着高風險，「等到泡沫退去，就能夠看到真正的價值究竟是甚麼」。