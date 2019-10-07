為10元人仔水費全城尋人 暖男︰不欲失信孩子

張先生因照片不清，無法付款，故在網上尋人。（互聯網）

家住山東青島市張先生日前與親友前往深圳灣觀看煙花後，向一名年約8歲男孩購買礦泉水時，因網絡訊號問題無法付款；張先生承諾事後會透過二維碼付款，惟離開後才發現照片拍不清，結果他不欲失信於男孩，便在網上發動「全城尋人」，結果引起網民熱議。

事發於上周二（10月1日）晚上，張先家一家5人觀看完煙花匯演後，回程路經海濱路登良地鐵站附近時，遇見2名小孩在路邊賣礦泉水，便上前購買5支，一共10元人民幣（約11.1港元）。未料準備付款時，才發現因人流太多，手機網絡訊號極差，根本無法付款，而男孩又不欲收取現金，男孩便表示可以把二維碼拍下來，回去後再付款。

然而張先生離開後，才發現二維碼照片模糊不清，根本無法付款，張先生不欲失信於男孩，便在網上分享事件。皇天不負有心人，男孩的父親其後主動聯繫張先生，並向他致謝。男孩父親坦言，讓兒子賣子只為練膽，本來就不在意該10元。

事件引起網民熱議，不少網民大讚，「人與人之間最基本的信任」、「都講誠信，人人互相信賴，多好」、「小孩子知道後一定感覺很暖心」。另有網民表示︰「賣家、買家乃至整個社會都能發揚中華民族誠實守信的優良美德，我們的社會會更和諧美好。為張先生點個讚。」