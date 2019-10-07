調查：32國偏向對華存好感　日本成反感度最高國

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）近日調查全球32個國家對中國的觀感。一項綜合多國的感觀度中位數數據顯示，有41%對中國存有好感，37%對中國反感，兩者相若。當中對華反感國家，主要集中北美、西歐、亞洲國家，其中日本的反感度最高，達85%。

調查覆蓋全球32個國家，主要劃分8個版塊。北美國家包括加拿大及美國，兩者的反感度分別達67%及60%；好感度則獲27%及26%。西歐國家中包括英國、德國、法國等8個國家，8國感觀度中位數中，反感度達57%，好感度達37%。其中瑞典反感度最高，有70%；而希臘則為8國中唯一好感度較反感度高的國家。

亞洲5個國家情況中，日本對華反感度有85%，好感度只有14%；南韓反感到為63%，好感度為34%；澳洲反感度為57%，好感度為36%；菲律賓反感到為54%，好感度為42%；而印尼兩者表現均為36%。至於對中國存有好感的國家主要集中在東歐、中歐、中東、非洲及南美國家。好感到最高國家為俄羅斯，有71%，其次是尼日利亞，有70%。