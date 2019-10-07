修例風波：火箭隊總經理拒道歉　NBA強調尊重中國歷史

美國NBA球隊休斯頓火箭的總經理莫雷（Daryl Morey），近日因在社交網發表支持香港反修例示威的言論而惹起關注，有內地官媒及體育品牌先後宣布暫停與火箭隊的合作交流。莫雷周一（7日）回應指，並非有意冒犯內地球迷，但未有道歉。NBA首席傳播官巴斯（Mike Bass）亦發聲明，對莫雷言論表示望，又指極其尊重中國歷史及文化。

莫雷早上再在社交網Twitter回應，稱無意冒犯火箭隊粉絲和在中國的朋友，「我只是基於某種闡釋，對一個複雜事件表達想法。自那貼文後，有機會傾聽和思考其他角度。」他續指，一直很感謝內地球迷和贊助商的支持，強調個人意見絕不代表火箭隊或NBA。

巴斯在聲明中表示，NBA對莫雷的不當言論感到極其失望，指對方無疑已嚴重傷害內地球迷的感情。莫雷已澄清其言論不代表火箭隊和NBA的立場。他續稱，在NBA的價值觀下，人們可深入了解感興趣的事件，並分享個人看法，但同時NBA極其尊重中方的歷史及文化，希望體育和NBA可作為一股團結的正能量，繼續為國際文化交流築起橋樑，凝聚人們。有知情人士透露，火箭隊和NBA不打算懲罰莫雷。

事件源於上周六（5日），正在日本東京準備球隊季前賽的莫雷，在Twitter發布一張圖片，內容為「為自由而戰，支持香港」（Fight for freedom, Stand with Hong Kong）。發文在內地引起極大爭議，有人更批評「莫雷支持港獨」，翌日官媒央視體育頻道決定暫停涉及該球隊的賽事轉播等一切合作交流事宜。