傳韓國瑜請假全力拚總統　柯文哲：一選就亂掉了

將代表國民黨出戰明年台灣的總統大選的高雄市長韓國瑜，近日盛傳會在本月中旬請假，以全力投入選戰，但就遭質疑無法出席市政總質詢及規避議員監督。台北市長柯文哲周一（7日）回應，前新北市長朱立倫在2016年大選前也有相關前例，又認為時間有限下，「只要一選下去就亂掉了」。

陳水扁前總統的兒子、高雄市議員陳致中日前爆料，指韓國瑜將從本月14日或15日起開始請假，缺席市政總質詢，批評韓是「棄高雄於不顧，視市民如敝屣」。柯文哲周一出席台北松山慈祐宮三獻大典後表示，朱立倫參選總統時也有前例，不過他對朱當時怎麼處理沒有印象；又強調一天只有24小時，韓自己也清楚不太容易。至於請假3個月去選總統的合理性，柯指「第一步走錯，後來怎麼弄都很難」。

2015年10月，時任新北市長的朱立倫曾宣布請假投入大選，請假期間職位由副市長侯友宜代理，市政工作亦會延續。朱立倫周一表示，韓國瑜請假一事或是傳言，但會尊重韓的安排。他又透露，當年參選總統時，是以把年度的休假請完的方式來請假，一共請了60多天。

此外，針對台灣的外交部長吳釗燮日前聲稱台美關係是40年來最佳，柯文哲表示，雙方關係目前沒人否認很好，但同時兩岸關係卻是30年來最爛，這也沒有人否認。柯又指，要是問他的話，他會選擇在陸美之間取一個平衡，不會一邊倒。