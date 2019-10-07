2運沙船惡浪翻覆12船員失蹤　陸港台聯合搜救

台灣澎湖海巡隊周日（6日）上午接報稱，在台灣海峽接近中線海域有2艘大陸運沙船發出求救信號。當局派員前往參與搜救，香港亦派出定翼機，大陸則出動「南海救101號」及直升機救援。目前已有13名船員獲救，惟另一艘船的12名船員仍告失蹤。

兩艘運沙船為「東泓」輪及「嘉良」輪，分別載有12人及13人。現場海象惡劣，海上陣風已達8至9級、浪高6米。台海巡署指出，陸方派出的6000噸級南海救101號及直升機，曾派人前往翻覆的東泓輪敲打船身，確認是否有生存的受困人員，惟均無回應。由於海象未見好轉，現場由南海救101號戒護，其他機艦船擴大搜索。

而澎湖艦周日抵達嘉良輪事故位置前，先以無線電呼叫確認是否為誤發，後來經其他船隻告知，該船落水人員已由附近漁船救起，隨即轉往東泓輪事故處，並與陸方及香港合作搜救，但後者定翼機因燃油不足先行離場，改由陸方直升機協助搜尋。

據現場狀況，涉事船隻為球型艏平底單艙雙車雙舵，應為一般江河級運沙船，本不應出現在事發海域。由於事發時適逢惡劣海象轉劇，故翻覆時該輪仍在下錨狀態，令船員未能及逃生。