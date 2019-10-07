十一長假迎返程高峰　鐵路預計發送1679萬人次

內地十一長假於周一（7日）迎來最後一天，各地交通均迎來返程高峰。中國鐵路總公司發布通告，指預計發送旅客1679萬人次，並加開1260輛列車疏導人流。中國氣象局同日預報，內地中部地區出現大霧，局部地區能見度不足200米，影響道路交通的安全問題。

與去年相比，全國鐵路在周日（6日）發送旅客1463.5萬人次，增加84萬人次，增長6.1%。其中，上海局鐵路集團發送旅客273.2萬人次，相對去年增加21.5萬人次，增長8.5%；而廣州局鐵路集團發送旅客197.9萬人次，同比增加6.6萬人次，增長3.5%。

鐵路部門為應對返程客流高峰，在各地熱門景點增開班次，幫助旅客順利返程。其中，廣東將增加往返廣州、深圳、長沙等方向的57列普速列車、20列動車組列車；南寧加開、重聯（增加列車車廂數目）去往北京、廣州、北海、桂林等方向的128列動車組列車。

而道路交通方面，河北南部、河南東部、安徽西北會有大霧，而華西、華南南部地區則持續降雨，廣東深圳更有局部大暴雨，或影響返程高峰的道路運輸。氣象局又預計未來一周，內地將迎來一股中等強度的冷空氣，本周四（10日）至周六（12日）東部、東北部普遍會降溫攝氏4至8度左右。