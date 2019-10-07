外賣配送費增加　促內地即食麵市場回暖

內地里斯諮詢日前發布最新報告顯示，去年全球共消費1036億份即食麵，當中中國佔38.85%，即賣出約402.5億份，排名全球第一。有內媒上周六（5日）分析指，隨內地外賣的優惠減少及配送費增加，導致即食麵再成民眾的熱門食品；而內地即食麵市場經歷多年黯淡後，首次重返400億份銷量大關，預計今年還將逐步回暖。

據資料顯示，中國即食麵銷量自2013年開始下滑，由462.2億份跌至2016年的385.2億份。報道指出，下滑原因是外賣市場崛起所致。據中國地質大學經濟管理學院的研究報告指出，內地外賣市場規模每增加1%，即食麵消費量就會減少0.0533%。

有外送員表示，自今年春節過後，外賣平台配送費最高更可達15元，但他們獲得的收入卻沒有提高。外賣價格提高，直接影響訂單數量增長，導致即食麵在一定程度上贏回消費者的青睞。報道續指，內地即食麵市場眼看高端化、特色化成為消費者的新需求，相關企業也紛紛開始轉型升級。

除了推出新口味外，即食麵產品主打健康特色，成功吸引對生活質素有要求的白領人士。有經濟學家指出，目前中國消費升級和消費降級同時存在。即食麵市場呈現兩極化的趨勢，高端市場更講究，大眾市場則更實惠，兩者同樣受內地消費者喜愛，有望市場今年逐步回暖。