地方政府售「特殊目的債券」　有望打破三年前總額記錄

內地近年經濟建設迅速發展，引起不少投資者關注。內地各省市地方政府的融資平台，目前發售有關公路、鐵路、公用事業等基建融資項目的相關債券。據了解，相關平台在今年初至目前已發行2.37萬億元人民幣（約2.57萬億港元）的國內債券，較去年同期增長38%，有望打破三年前創下的發債總額記錄。

有分析師認為，由於基建投資有助保持國家經濟繁榮，因此相關債券發行會得到中央政府支持，導致不少投資者會在負債纍纍、無法償還債務的情況下，相信中央會伸出援手；所以即使該類債券被視為風險最高的類別之一，仍不能減少投資者購買的熱情。

據了解，中央政府曾在2014年，對地方政府融資平台所發行的此類債券實施短期禁令；但在2015年再次允許地方直接出售「特殊目的債券」，以供基建項目提供資金。分析師認為，目前只有省級和少數直轄市能夠發行上述債券，「遠不足以滿足所有基建項目的資金需求」。

上海一名債券基金經理表示，今年債市普遍反彈之際，擁有AA國內信用評級的5年期債券，平均收益率已從去年底的4.68%降至4.21%。但隨民企債券違約率大幅增加，依賴政府補貼維持營運，迄今還沒有發生過一宗違約事件，反而增加投資者對該類債券的安全感和熱情。外界認為，地方政府為保聲譽，會盡可能保持正常運轉，誰都不想做第一名因違約而被撤職的官員。