南京音樂節被指虛假宣傳　縮短歌手演出沒VIP服務

在江蘇南京市江寧區舉行的「2019南京森林音樂狂歡節」，上周六（5日）圓滿落幕；然而狂歡過後，竟出現「餘波」。有歌迷事後在網上批評音樂節涉嫌虛假宣傳，主辦方安排失當，導致歌手演出時間「縮水」、VIP專屬服務沒有兌現、現場加價賣票等問題。事件引起輿論熱議，該區文旅局已介入調查。

在網上投訴的歌迷李小姐接受內地傳媒採訪時表示，她專程從北京來到南京，就是為了參加音樂節，更特意購買了698元（人民幣．下同，約779港元）的VIP門票；惟她看完表演後，便有感被主辦方「欺騙了」。她指出，主辦方的演出時間表顯示，其心愛的歌手阿雲嘎和鄭雲龍表演時間達40分鐘，惟她觀看當晚，兩位歌手的時間「被壓縮了一半」，只有20分鐘左右，且其他歌手亦出現同樣的情況。

另外，音樂節在前期宣傳中，承諾購買VIP門票的觀眾將享10項VIP權益，包括專屬洗手間、觀演區、快速入場通道、專屬休息區等。惟李小姐指出，她到場後向工作人員查詢才得知，根本沒有所謂專屬衞生間，要上廁所仍需要到公共衞生間。

更令李小姐感到不可思議的是，主辦方在演出開始前曾多次聲稱「VIP票已售罄」，惟她抵達現場後，工作人員卻指只要交出300元（約335港元），便可「升級」至VIP區，結果導致VIP區擠擠不堪「人貼人的擠，根本站不住」，甚至有觀眾「差點被擠倒」。

有關貼文至今已超過400多萬閱讀量，不少歌迷與李小姐一樣，對主辦方感到不滿。對此，主辦音樂節的南京大華影視文化傳媒公司相關負責人陶晶晶受訪時表示，歌手演出時間縮短是「很正常的事」，主因是歌手和粉絲互動時間較短，令總體演出時長縮短，但歌手所演唱的歌曲數量並沒有減少。至於未提供VIP專屬服務及現場加價賣票的問題，她則未有解釋。

另由李小姐提供的觀眾與現場工作人員的溝通情況文件顯示，對於觀眾反映的問題，音樂節主辦方將進行調查，並在一周內給予觀眾答覆，同時通過官方渠道公布調查結果。江寧區文旅局負責人指出，當局目前尚未接獲觀眾投訴，但已注意到相關情況，目前已向有關單位了解並協調處理事件。