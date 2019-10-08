九寨溝震後共現27處傷痕　歷劫重生道路漫長

關閉了2年49天的四川九寨溝景區日前重新開放，然而7級大地震帶來的27處傷痕，至今仍未完全修復。內地傳媒近日採訪九寨溝管理局，詳述景區歷劫重生之路。管理局科研處處長杜杰坦言︰「景區的修復工作，在世界上沒有先例，沒有參照，每一步都要靠我們自己摸索。」

事緣於2017年8月8日，九寨溝縣發生7級大地震。根據科研處統計，景區在地震後發生改變的遺產點共有27處，其中以火花海受損最為嚴重，出現40米長決堤，幾乎消失殆盡；11處受損較小的改變中，諾日朗瀑布的岩層局部斷裂，瀑面上只剩一股急流從裂縫中瀉出；至於其餘15處輕微改變，大多是山體崩塌導致泥石湧入湖泊，湖水短暫性渾濁。值得慶幸的是，景區內的湖泊生態未遭受大破壞，整體水循環穩定。

在細緻勘察後，如何制訂修復工作，便成為最大難題。有意見認為，九寨溝景觀是自然地質原因形成，地震也是形成自然景觀的一種因素，沒必要人工恢復；亦有意見認為決堤導致湖泊出水量減少，如對整體水循環系統有影響，就應人工干預。最終，當局決定以「自然修復為主、人工干預為輔」的方針修復，並且必須兼顧安全和美觀。

各個修復工作中，諾日朗瀑布是一大考驗。諾日朗瀑布在地震前，是中國最寬的鈣華（碳酸鈣沉積物）瀑布，九寨溝管理局與西南科技大學團隊對於如何修復出現激烈討論。杜杰坦言，其修復過程猶如「給人做修補殘缺的植皮手術」，既要做到美觀，還必須讓非自然因素「注入」程度降到最小，同時亦要確保安全。結果施工隊花了10天時間，才把被沖掉的逾百噸鈣華，搬回瀑布之上，為瀑布「補鈣」。

在完成修復後，當局仍擔心諾日朗瀑布能否經歷雨季的考驗。由於地震後山表植被鬆動，河床被泥石推高，導致水流加快，即使雨量與往年相同，水流沖擊力亦相對較震前為大。幸好，九寨溝去年及今年的雨季，下遊村落被淹浸，諾日朗瀑布亦沒有出現問題。

九寨溝景區重新開放後，每個景點處仍能看到「地質災害隱患點，禁止通行」的警告牌。當局透露，景區在地震前共有57處地質災害隱患點，但震後增加到134處，當局已派員重點監控。其中負責監測水位的肖維陽坦言，即使九寨溝景區重新開放，亦不能鬆懈，否則會延誤解決問題的時機。他坦言︰「九寨溝景區不能再傷了。」