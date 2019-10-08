9遊客被困沙漠36小時　水盡糧絕情緒幾乎崩潰

沙漠氣候極端，變化萬千，遊客如無專業導遊或經驗，切勿胡亂挑戰。9名來自重慶的遊客早前聽聞新疆塔克拉瑪干沙漠景色優美，便趁十一假期結伴前往，未料因越野車故障，被困沙漠36小時，水盡糧絕。惟他們成功發送求救短訊，最終在救援人員帶領下，成功脫險。

獲救遊客許泉憶述，他們一行9人在上周五（4日）上午10時許從洛浦縣出發，分坐兩輛越野車沿阿和公路進入沙漠，原打算當天便返回；未料因沙丘地形複雜，其中一輛車在當天下午4時許陷入一個沙坑中。他們9人合力下，至翌日上午9時才把該輛車推出，惟回程途中，車子又發生故障。此時，他們已水盡糧絕，只能在一個小山丘上發送求救訊息。

另一遊客王馨穎表示，由於當時手機訊息極差，他們發現求救訊息成功發送出去後，均十分激動。她又指，自己因生病不斷嘔吐，又沒藥物在身，當時十分絕望，能發送訊息是唯一一絲希望。

負責救援的和田消防則表示，他們接報後便乘坐沙漠救援車出發，沿着沙漠上留下的車胎印尋找，最終花了4小時便找到該批遊客。獲救時，遊客已被困沙漠36小時，很多人幾乎崩潰大哭，救援人員一邊安慰遊客，一邊分派食物，隨後便帶領他們離開。