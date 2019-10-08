大叔為陪好友服刑竟醉駕自首　對方得知後立即關機

真心待人，對方未必真心待你。黑龍江哈爾濱市一名孫姓男子，周日（6日）與好友喝酒聊天時，聽聞好友因醉駕即將被判刑，竟決定陪好友一同受罰，酒後駕車到派出所自首。好笑的是，其好友接獲孫男來電，得知孫真的醉駕自首後，第一個反應竟是把手機關掉，令孫男十分傷心。

事發於周日凌晨1時許，孫男駕車駛至交警大隊門前後，便向交警表示「我喝酒了，我開車來投案」。交警其後翻查附近閉路電視畫面，確認孫男是自己駕車前往後，便將其拘捕，並對他進行血液酒精含量檢測，結果竟然達到200.5mg/100ml。

被問到為何要醉駕自首時，孫男供稱，他剛剛與一位好友在家中吃飯喝酒，席間聽聞好友因醉酒駕駛要被判刑後，他便拍着胸脯跟朋友說「要判，哥們陪你也進去一趟，正好見識見識拘留所裏甚麽樣」。散席後，朋友自行回家，而孫男為兌現承諾，便駕車前往派出所。

當民警讓孫男通知自己的親屬時，孫男卻第一時間致電好友的電話，告訴他「我跟你說的話，我做到了」。未料對方聽說孫男真的醉酒駕車去投案後，卻立即關機了。

至上午9時許，孫男才酒醒過來，卻因「斷片」忘了自己做過的傻事。直到警方播放執法記錄儀的片段給他看，他才羞愧得連連說「別放了，確實是喝多了」。目前，孫男已被刑事拘留，將面臨吊銷駕駛證、5年內不得重考和更嚴重的刑事處罰。