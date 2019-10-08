「最敷衍樂園」意外爆紅　網民︰看完片最想去

內地不少景區「伏味」甚濃，動物園隨時沒動物，水族館沒有魚等。網絡近日瘋傳一段名為「最敷衍景區」的短片，意外令幾近荒廢的河南鄭州世紀歡樂園，再度成為網民焦點。該樂園曾是國家4A級景區，惟於2017年被摘牌，網民遊覽後發現，樂園雖然繼續營業，但大部分設施幾乎荒廢，而園內最多的鬼屋鬼船，甚至連小朋友亦嚇不倒。

網傳短片介紹，世紀歡樂園曾號稱「世界第一」及中國唯一一座大型火車文化主題樂園，門口曾豎立「探索火車文化，感受迪斯尼歡樂」的標語；惟進園後，網民便發現園內雖然有大量火車，但不是被廢棄，就只是擺設，連火車主題賓館亦已停業；但想看到會動的火車亦不困難，因樂園旁邊就是鐵路，只要望出樂園牆外，就能看到火車經過。

另網民表示，園內多項機動遊戲已損壞，惟園方竟當成「歷史展覽」，豎立介紹牌讓遊客得知該機動遊戲的「服役史」。至於樂園主打的6大主題區，號稱介紹異地風情，包括「俄羅斯」、「南美雨林」、「阿拉伯」、「埃及古文明」、「西部牛仔」及「倫敦工業」，卻全部名不副實。

網民又指，雖然樂園以火車文化為主題，但園內除了火車外，竟還有大量鬼屋鬼船，卻全部不驚嚇，就連小姑娘都敢拿熒光棒「打鬼」。而網民最「推薦」的則是「可能是世界上最無聊的電影院」，因該院長年只播一部盜墓電影。

短片引起網民熱議，有網民表示「不敷衍你一下，你都不曉得什麽是人間疾苦」、「這種地方就是騙錢的，應該倒閉」、「門票就一塊錢，還想怎樣」。亦有網民笑言︰「看完我好想去啊！」另有網民指出︰「十年前世紀歡樂園那可是人滿為患，極其紅火的。只不過現在遊樂園太多了，遊樂設施太先進了，它跟不上時代就落寞了，但是絕不能否定它曾經的輝煌。」