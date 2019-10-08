躁父不滿治療費貴　當幼女面怒摔病重犬

俗話說狗是人類的好朋友，不少狗主甚至視愛犬為親密家人。然而安徽阜陽一名男子，上周三（2日）因不滿生病的寵物犬醫療費太貴，竟一把抱起牠向地下猛烈一摔，嚇壞寵物醫院內的獸醫及自己女兒。為了狗隻的生命着想，醫生連番表示寧可不要錢，也要讓男子把狗接走。

醫生指該狗隻患上心衰，已經治療了4天，但當時眼見牠已奄奄一息，遂向狗主表示：「搶救過來你給我錢，救不回就算了。」為了治病，男子已花了500至600元（人民幣‧下同，約558至670港元），但由於不了解病情，遂對高昂花費換來的治療效果不滿。及後醫生表示，剩餘治療費只需300元（約335港元）即可，更可以為狗提供半桶奶粉。

詎料男子勃然大怒，堅持要把狗接走，當着女兒的面把狗搶過來，再狠摔地上，隨後再朝狗的頭部踹了一腳，令本已病入膏肓的牠傷上加傷。一旁的女兒趕緊攔着父親的莽行，不斷把他推離愛犬。醫生表示，該狗當時未死，病情才剛剛有了起色，能喝點奶粉，他寧可不要錢，讓男子如願把狗帶走，也不忍見到牠被活活打死。