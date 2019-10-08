李彥宏辭百度雲執董一職　高層食肥雞餐後走人

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，公司高層亦屢爆跳船潮。內地媒體周二（8日）發現，李彥宏近日已辭去百度雲計算技術（北京）有限公司（下稱百度雲）執行董事一職，而早前已食「肥雞餐」的人力資源高級副總裁劉輝，亦卸去百度雲總經理一職。

內地財經媒體查閱企業信用資料，發現百度雲近日出現人事變動，除李彥宏辭任外，劉輝亦卸任總經理一職，新增崔珊珊為總經理、執行董事。據報百度今年3月起宣布新的人才梯隊建設計劃，聲稱是為了讓高層人員更年輕化。

百度今年3月宣布推出「高管退休計劃」，劉輝則在翌月底加入休計劃，再於5月卸任人力資源高級副總裁一職。內媒報道，劉輝是第二名公開加入該退休計劃的成員，首位是今年3月宣布加入該計劃的百度副總裁張亞勤，他將於本月退休。

除了人事變動，百度旗下的「百度PC瀏覽器」亦於上月底結束營運，同日傳出百度副總裁王路離職。據報，百度半年內包括王路在內，已有6名高層被請食「肥雞餐」，他們分別為高級副總裁向海龍、副總裁吳海峰、副總裁顧國棟、副總裁趙承、執行總監孫雯玉。

針對此次的百度雲，該平台過去曾被指為淫片溫床。2016年8月，不少百度雲用戶發現在網上存儲的資料一夜之間消失得無影無蹤，另不少網上儲存空間被載入淫穢影片。同時，百度雲又陷入信任危機，不少網民質疑百度未對用戶帳戶被黑客入侵的問題採取有效應對。