工信部：人才短缺制約產業發展　將與學術界加強合作

工信部周二（8日）在官網上發布文章指，人才問題特別是高端人才團隊短缺成為制約內地工業半導體材料、芯片、器件及IGBT模塊產業可持續發展的關鍵因素。

工信部表示，下一步將與教育部等部門將加強人才隊伍建設，包括推進設立集成電路一級學科，建立範性微電子學院，加快建設集成電路產教融合協同育人平台，保障工業半導體材料、芯片等工業的可持續發展。

工信部指出，近年來，國內集成電路產業發展取得進步，但核心技術受制於人的局面仍然沒有根本改變，急需加強核心技術攻關，保障供應鏈安全和產業安全。在當前複雜的國際形勢下，工業半導體材料、芯片、器件及IGBT模塊的發展滯後將制約新舊動能轉化及產業轉型，進而影響國家經濟發展。

工信部將與教育部推動相關產業人才的培養，籌建集成電路產教融合發展聯盟，促進產業界和學術界的資源整合，推動培養擁有工程化能力的產業人才。支持26所高校建設或籌建示範性微電子學院，推動高校與區域內集成電路領域骨幹企業、國家公共服務平台、科技創新平台、產業化基地和地方政府等加強合作。