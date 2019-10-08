疏忽向死者發補貼　村官受黨內警告處分

湖北省紀委監委近日通報，省內扶貧領域存在腐敗問題，包括不符合條件人士領取低保（類似綜援）、新買的商品房享受「危房改造」補助、人死後仍發放護理補貼等。當局目前已查清部分案例，其中多名村官受黨內警告處分。

通報指，沙洋縣高陽鎮吳集村原黨支部委員、會計楊榮，未有認真履行職務；楊在2017年至2018年期間，未按要求及時上報已故的殘疾人士資訊，使該村5名殘疾人士死後，其家屬仍能領取重度殘疾人士理補貼共計4200元（人民幣‧下同，約4700港元）。

此外，太和鎮上洪村村民陳某，在2013年購置一套商品房。豈料太和鎮危房改造辦公室負責人柯昌明在2017年4月核實時，還同意對陳某在上洪村的房屋進行危房改造，使他違規享受危房改造補助資金1.7萬元（約1.89萬港元）。

通報又列明多項，省內官員不作為而出現的問題，包括武漢市一畜牧獸醫技術服務中心副站長的親屬，違規享受低保；仙桃市黃家村黨支部書記、村委會主任蔣艷兵，存在優親厚友的問題；潛江市楊家橋村黨支部書記，對低保審核把關不嚴等。