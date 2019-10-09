深圳下月起實施垃圾分類　激勵民眾最多獎1000元人民幣

廣東深圳市城管綜合執法局早前通報，11月1日起實施垃圾分類辦法，並以補助獎金激勵民眾參與。生活垃圾分類處理得當的個人，可獲1000元（人民幣‧下同，約1118港元）獎金，家庭可獲獎金2000元（約2235港元），住宅區可獲30萬元（約33.5萬港元），總金額高達9375萬元（約1億港元）。

當局早前發布名為《深圳市生活垃圾分類工作激勵辦法》的通報，顯示上述措施11月1日起實施，有效期3年。辦法採取通報表揚為主、資金補助為輔的方式，每年對分類成效顯著的單位、住宅區、家庭和個人給予激勵，針對家庭、個人、住宅區限定名額，分別為5000個、1000個、500個，單位則不限定名額。

通報提到，當地各區財政每年按指定額度，安排生活垃圾分類激勵補助資金，如福田區是1152.5萬元（約1288萬港元），羅湖區是806萬元（約901萬港元），南山區則為940.5萬元（約1051萬港元）等。當地財政每年亦會安排生活垃圾分類激勵補助資金，最高限額為3125萬元（約3492萬港元），採用「以獎代補」的方式，按上述各區每年實際撥付的生活垃圾分類，所涉激勵補助資金的50%，對各區予以經費補貼。

通報補充，生活垃圾分類表現理想者將會獲得獎金，其中積極踐行生活垃圾分類且成效顯著的個人，包括生活垃圾分類督導員、義工、教師及從事生活垃圾分類工作的其他人員，均可獲得通報表揚，並補助資金1000元，相關資料也會納入市民文明誠信分採集目錄。

通報續指，表現理想的家庭可獲通報表揚，並補助資金2000元；並優先推薦申報參評「深圳市文明家庭」和「深圳市最美家庭」；表現理想的住宅區則可獲通報表揚，並按每1000戶獎10萬元（約11萬元）標準補助；不足1000戶者每減100戶，補助資金減少5%；超過1000戶者每增100戶，補助資金增5%，最高補助不超過30萬元。