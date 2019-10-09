20華客租車遊美國史丹福大學　車窗遭砸財物失竊

不少中國民眾會趁十一長假出外旅遊散心。有美國傳媒周一（7日）報道，一行20名華人遊客租車到美國史丹福大學（Stanford University）遊覽期間，其中兩輛座駕的玻璃窗遭人砸毀，遊客放在車內的電腦、銀包、銀行卡、護照等財物均告失竊。

報道引述住在聖何塞（San Jose）的惲姓女子（Joanna Yun），稱在上周六（5日）下午3時許，前往史丹福大學主樓前草坪附近停車，期間得悉交通擠塞，且有警車在旁戒備。惲女又見數名年輕華人正和警察溝通，眾人身旁的私家車玻璃碎片散落一地。

惲女表示，當時她向涉事華人詢問狀況，他們則解釋自己是從中國赴美旅遊，當他們把座駕停在大學停車場後，便往校園遊覽，詎料返回現場時，發現車窗被砸，車內東西失竊。惲女續稱，事主均年約20、30歲，一行20人租了4輛車，結果其中兩輛車窗被砸。

惲女又補充，其中一輛私家車後排中間的玻璃窗被砸，放左車尾箱的攝影器材不翼而飛；又稱該批失主以為財物放在車尾箱會較安全，貴重物品則留車內；更表示此事令失主心情大受影響，補辦護照和報失銀行卡等手續也相當麻煩。