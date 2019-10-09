楊泗港長江大橋通車　屬全球跨度最長雙層吊橋

湖北武漢市的楊泗港長江大橋周二（8日）正式通車。該橋是長江流域第一座雙層公路大橋，也是全球跨度最長的雙層吊橋。

楊泗港長江大橋是武漢市第10座跨越長江的大橋，連接漢陽與武昌，通車後可望緩解中心城區過江交通壓力。該橋由武漢城投集團公司、中鐵大橋勘測設計院集團有限公司及中鐵大橋局集團有限公司，分別負責承建、設計和施工。

該橋跨江段長2.2公里，採用雙層公路吊橋結構，上下兩層均採用來回6線行車布局。橋兩側更設有非機動車道及行人觀光道，號稱世界上通行能力最強、使用功能最完備的吊橋。大橋的主跨達1700米，超越香港青馬大橋，成為全球最長跨度的雙層吊橋，也僅次於全球最長、主跨距1990米的日本明石海峽大橋。

大橋專案經理羅瑞華稱，該橋在建造過程中創下多項紀錄，包括大橋錨碇基礎為直徑98米的圓形地下連續牆，平面面積相當於16個籃球場，為世界最大；大橋兩根主纜每根設計拉力為6.5萬噸，吊索設計拉力達500噸，均為世界最大。

該橋於2015年7月動工，共花168天將重達12.3萬噸的沉井浮運下沉到位，300天完成高達241.2米的塔柱施工，82天完成主纜271根索股架設，36天完成49片「千噸級」鋼樑架設。