老翁遭野蜂襲擊墮山亡　家屬：鄰村村民取蜂巢肇禍

四川宜賓市69歲老翁王方書近日慘遭野蜂襲擊，躲避時不慎從山腰摔至山腳，送院搶救後死亡。王男家屬表示，事發前1日，曾有4名鄰村村民到附近山上取野蜂巢，令野蜂「無家可歸」，認為「事件與他們的行為有關」。有律師稱，若能證實村民行為導致野蜂傷人，他們需賠償損失。目前王男家屬已委託律師處理。

事發當日下午4時許，王男背着竹籃上山，不足1小時後，便被村民發現被野蜂螫傷，從山腰跌落山腳。村民隨即為他趕走身旁的野蜂，將滿身瘀青的王男送往衞生院搶救。直至當晚10時，王男搶救不治身亡。

村民表示，蜂巢被人取走，但他們沒有撲殺野蜂，「我也被螫傷了，傷口還在紅腫發炎」。另有村民表示，野蜂傷人十分恐怖，會多次螫人，「蜂巢被他們帶走了，沒有滅蜂，給我們帶來安全隱患」。內媒記者走訪當地，發現現場附近滿布野蜂，其中一棵杉樹樹梢被砍掉。

當地衞生院工作人員介紹，近年來當地蜂傷、蛇傷患者明顯增多。當地律師表示，馬蜂受攻擊後會報復及回巢，若取走蜂巢的村民未履行消除蜂患的義務，從而導致受害人死亡，便需賠償相關喪葬費、家屬生活費等其他合理費用，並承擔相關侵權責任。