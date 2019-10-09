修例風波：NBA總裁抵華　官媒批傲慢美方親手扼殺中國市場

美國NBA球隊休斯敦火箭的總經理莫雷（Daryl Morey）表態支持香港反修例示威一事持續發酵，NBA總裁阿當施華（Adam Silver）周三（9日）抵達上海，表示冀就事件尋求與中方取得相互尊重。此外，日前再有11家中國品牌宣布中止或暫停與NBA的合作；官媒周三亦發表社評，指NBA在華長期積累的市場影響力正劇烈動搖。

阿當施華周三由日本東京轉抵上海，他表明希望就事件引發的爭議，尋求與中方相互尊重，亦希望中國球迷理解NBA一方的立場。他此前亦在聲明中表示，希望中國球迷和一眾贊助商看在過去30年的聯繫和感情上，理解他們的立場。此外，他早前透露，已經和中國籃協主席姚明溝通，又指姚明目前非常難過及生氣，外界預料二人將進行會面商討事件。

報道指，NBA中國官網上列出的25個NBA官方合作夥伴中，有11家中止或暫停與NBA的合作，包括攜程、康師傅、蒙牛等，幾乎已是NBA官網上列出的所有來自中國的品牌。另兩家品牌尚未公開表態，惟他們同有中資背景。報道又稱，若失去中國市場，火箭隊粗略估算將每年損失4億元人民幣（約4.46億港元），NBA的損失則可能更大。

中國官媒周三在社評中指出，在中國藝人和相關轉播平台相繼抵制NBA的時候，美國多名國會議員則紛紛指摘NBA為追求金錢利益無恥地退縮，且事情正演變成中美兩種政治正確性的嚴重衝突，中間幾乎無調解空間，導致阿當施華和NBA兩面不是人。

評論又指，阿當施華原大概是想左右逢源，現卻變成左右支絀，無論說甚麼都只會愈抹愈黑，加上中國互聯網激烈的反彈，結果是美方用自己荒唐的傲慢親手扼殺了NBA在中國的市場。