情侶揭房間藏針孔鏡頭對正大床　酒店欲退錢私了

安徽省一對情侶近日因參加朋友婚禮，入住滁州市一間酒店，卻發現房間竟安裝了針孔攝錄鏡頭，且鏡頭對正大床。事件其後由警方介入調查，酒店表示不知情，願意退回房租，惟事後一直沒聯絡該對情侶。

家住安徽六安市的李女士原定周日（6日）出席朋友婚禮，早一日約好多名朋友在滁州聚頭。上周六（5日）晚，李女士與男友在房間內準備休息時，李女士利用手機軟件檢查房內是否有可疑無線網絡連接裝置，發現除了她和男友的手機外，網絡還連接了一個以亂碼顯示的裝置。

李女士懷疑，該可疑裝置是攝錄鏡頭，隨即與男友在房內搜尋，最終在正對睡床的電視機下方一個電插座內，發現藏有一枚鏡頭。李女士當時既驚且怒，擔心剛才換衣服時已被偷拍。李女士隨即報警，警員到場後拆下攝錄鏡頭，並在裏面找到一張記憶卡。在場的酒店負責人表示，對鏡頭一事不知情，當場又向李女士道歉，表示願意還回房租，並給予200元人民幣（約223港元）補償。

周日上午記者再聯絡酒店時，負責人承認確有客人在房間內發現攝錄鏡頭，但否認是酒店安裝，並強調酒店開業7、8年首次發生同類事件。負責人稱，事發後當晚，酒店已對90個房間逐一檢查，未再發現被安裝鏡頭。負責人又稱，會以事件為戒，日後加強防範。

李女士則向記者表示，她和男友離開後，酒店一直未聯絡二人。她強調不接受酒店提出退還房租和作補償，要求對方道歉，並且停業排查。