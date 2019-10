台灣的總統大選將於3個月後舉行。惟外界近月質疑民進黨參候選人蔡英文的學位及學位論文造假,引起熱議。其母校英國倫敦大學經濟學院(8日)發聲明指,根據相關紀錄證實,蔡已於1984年取得法學博士學位,其學位論文亦並未造假。

聲明指出,當時所有學位由倫敦大學授予,論文副本亦已送到該校的總圖書館,同時送至該校高等法律研究院。從1985年刊出的IALS索引文件「Legal Research in the United Kingdom 1905-1984」顯示,蔡英文的論文為「Unfair trade practices and safeguard actions」(不公平貿易與防衞措施)。

同時,蔡英文近期亦提供一份一模一樣、私人保存的論文副本給倫敦大學經濟學院館,且置於圖書館的閱覽室供讀者閱讀。另外,她還提供一份私人的論文副本數碼版給台灣的國家圖書館。