涉受賄及職務違法 省兩官員被雙開

謝茂田官商勾結、以權謀私被雙開。（互聯網）

吉林省紀委監委近日發布消息指，吉林省人民檢察院前副檢察長謝茂田，及省政府辦公廳原巡視員、吉林市委前書記趙靜波，兩人涉嫌嚴重違紀違法，被省委及省監委予以雙開（開除黨籍及公職），收繳兩人違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物亦隨案移送。

經查，謝茂田在任期間，利用職務及通過其他國家公職人員職務上的便利，為他人謀取利益；長期與商人存在不當來往，官商勾結；違規發包工程、挪用公款、干預工程款結算；非法收受禮金禮品，隱瞞不報個人有關事項；違規向民營企業攤派費用，加重企業負擔。

此外，趙靜波則濫權妄為，在幹部選拔任用方面任人唯親；違規從事營利性活動，持有非上市公司股份、大搞權色交易和錢色交易；違規決定重大項目的開發和投資；利用職務便利為他人謀取利益並收受財物，數額巨大，涉嫌受賄犯罪。

據公開質料顯示，今年61歲的謝茂田在1993年1月任遼源市龍山區人民法院院長；2011年任吉林市人民檢察院檢察長；至2015年出任吉林省人民檢察院黨組成員、副檢察長、檢察委員會委員；去年1月兼任政協吉林省第十二屆委員會委員，直至被查。

而55歲的趙靜波於2000年9月至2002年12月期間，曾任吉林省交通廳規劃計劃處處長、副廳長；至2011年4月，任吉林市委副書記、副市長；2017年4月，任省政府副秘書長、辦公廳黨組成員；去年1月任省政府辦公廳巡視員，直至被查。