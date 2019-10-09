著名台語歌手感冒入院　疑遭男看護餵毒陷昏迷

台灣著名台語歌手、92歲的文夏（本名王瑞河），今年中秋節時因感冒入住台北馬偕醫院，懷疑遭陳姓男看護餵食毒品導致昏迷，案件已由警方接手偵辦中。

據了解，文夏於9月12日因感冒入住台北馬偕醫院，其妻文香代其申請男性看護照顧，翌日卻發現文夏持續昏睡，陳男則精神萎靡，文香因而起疑，並解僱陳男。3日後，文夏仍然昏迷未醒，文香於是要求醫院替丈夫驗尿，竟發現尿液中含有疑似大麻成分的毒品反應。文香於是報警方，並控告陳男涉嫌傷害罪。

台北市警方已傳喚35歲的陳男到案，他否認有給文夏餵毒或藏有受管制藥物，對文夏昏迷表示不知情。其後警方對陳男採集尿液樣本送驗，並持續釐清案情。而文夏昏迷5日後，雖於9月17日恢復清醒，惟身體相當虛弱，且容貌也蒼老了很多。

文夏堪稱台語歌王，曾出過數十張唱片，灌錄1200首歌曲。他從1960年代走紅至今，代表作品為「 黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」。他又曾於1962年至1972年間演出過11部台語電影，2012年榮獲金曲獎「特別貢獻獎」。