中紀委揭保護傘典型案例　官員包庇涉惡勢力被罰

中央紀委國家監委日前公開6宗官員為黑惡勢力充當「保護傘」的典型案例。其中，遼寧省丹東市前副市長劉勝軍等人，因包庇宋姓兄弟為首的涉黑集團故意殺人、聚眾鬥毆等問題，導致後者2人佔有逾25%的當地市政、房屋、水利等工程項目；最終劉勝軍等多名涉事官員被雙開（開除黨務及公職），並判處有期徒刑。

此外，浙江省公安廳治安總隊前總隊長阮文廣、杭州市公安局黨委前副書記朱偉靜等人，因長期出入虞關榮涉黑組織旗下的會所，帶領下屬與其吃喝，幫助該組織在杭州市濱江區非法壟斷土方工程項目，用「以商養黑、以黑護商」的方式攫取巨額利益，阮、朱等人最後均被雙開及依法審查起訴。

另外，典型案例中亦提到湖南省益陽市委前副秘書長鄧宗祥、及廣東省清遠市水務局水政監察支隊前支隊長李耀斌、尹冬清等人，因在其省收受賄賂，包庇涉黑組織違建、從事黃賭毒、非法開採河砂等問題；在組織被查後，牽連出省多個部門，揭出逾百名公職人員涉案，終分別被雙開、撤職處分及依法審查起訴。

此外，北京市紀檢監察網周三（9日）發布消息，在上月11日至今近一個月時間內，北京市級和海淀、石景山、平谷等9個區級紀委監委分別通報8批、28宗違反中央八項規定精神問題。當中46名幹部因違規配備、使用公務用車、挪用公款、接受服務對象招待旅遊、影響執行公務的宴請等違規問題，而受到黨內嚴重警告處分。