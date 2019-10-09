醫大生狠潑「化骨水」復仇　老翁身體灼傷而死

台灣高雄醫學大學18歲林姓男生，去年8月疑曾與一名老翁發生爭執，為復仇竟以俗稱「化骨水」的氫氟酸潑向對方使其灼傷致死。至今年7月，林男被以殺人罪起訴，案件仍在審理中。高醫大周三（9日）表示，林男是入學前犯案，校方現已成立輔導小組，提供心理支持與輔導。

案情指出，林男於去年7月在高雄文化中心跳舞時與80歲老翁因爭場地而爆發衝突，遂將對方推跌落地使其受傷，但事後老翁並未有提告。惟警方依違反《社會秩序維護法》對他人施加暴力，對林男處以3000元新台幣（約777港元）罰款。

林男因懷恨在心，至同年8月20日，他購買電擊棒、化骨水等化學物品，翌日到文化中心復仇。他先從後用電擊棒攻擊老翁後腦，再用化骨水潑向對方頭部、身體，隨即逃逸。老翁當時哀嚎求救，後被送院，最終因中毒、身體灼傷、器官衰竭而死。

警方之後在林男住所搜出硫酸、電擊棒、化骨水、醫院病歷，得知他在犯案過程中亦被化骨水潑到自己而就醫；同時發現他有身心障礙的學生鑑定證明，無法排除情緒、行為等障礙影響。

校方周三證實林男目前在學，情緒穩定，得悉案件後已成立輔導小組，為他提供心理支援及輔導，幫助他盡快適應大學生活。