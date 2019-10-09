經貿磋商在即　美對華施壓致談判蒙上陰影

第十三輪中美經貿高級別磋商於周四（10日）在華盛頓召開，中國國務院總理劉鶴已於周二（8日）抵達，但中國商務部的聲明沒有替劉鶴冠上「習近平特使」的頭銜。在談判前夕，華府對中方接連實施制裁，並再次打出「新疆人權牌」施壓，美國國務院宣布將制裁違反新疆人權的中國官員，限制向他們及其家人發出簽證，或令本輪談判的前景蒙上陰影。

中國商務部周二的聲明指，劉鶴將於周四及周五與美國貿易代表萊蒂澤、財政部長姆紐欽舉行新一輪談判，劉鶴此行的頭銜為「中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人」，未冠上「習近平特使」。白宮聲明指，雙方將按副部級會談的基礎談判，議題包括強制技術轉移、知識產權、服務業、非關稅壁壘、農業及強力執行機制。

中國官媒指美方在磋商前夕屢次施壓，同時釋放談判樂觀的訊息，令氣氛撲朔迷離，但中方對美方的套路相當清楚，心理戰效果已不現實，必須老實地談判。有中宣部背景的微信公眾號「陶然筆記」指出，中國於談判期間會同時採取應對措施，意味已預備對美國下周加徵關稅展開報復。彭博社引述美方官員消息指，中方目前仍願意與美國達成部分協議，但不會在核心利益上讓步。

繼美國商務部以中方打壓新疆維吾爾族人權，宣布把28家中國企業及新疆公安部列入出口管制黑名單後，美國國務卿蓬佩奧亦發表聲明，促請中國政府停止打壓新疆，釋放所有遭到任意拘禁的人，以及不應強迫居於海外的中國回教徒返國。國務院將限制涉及打壓回教少數民族的中國政府官員入境，有關措施亦適用於他們的家人，包括在美國留學的子女。

雖然美國國務院暫未披露哪些中國官員會列入名單，但國會議員曾要求對新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國採取行動，陳全國專責處理少數民族問題，被指鐵腕打壓西藏異見人士。

中國外交部發言人耿爽周三（9日）回應稱，新疆事務屬中國內政，任何國家無權干預，也不存在美方所稱的人權問題，美方在涉疆問題上對實體和人員實施甚麼限制，都嚴重違反國際關係基本準則。中方將採取有力措施，堅決維護國家主權，促請美國須立即糾正錯誤，撤銷有關決定。美國中國駐美大使館亦表示反對，批評美國想借新疆事務干涉中國內政。

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