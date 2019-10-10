中國盲人男足奪冠無獎金　教練：退役後做按摩或打工

2006年正式成立的中國男子盲人足球隊，周日（6日）參加在泰國芭堤雅舉行的「2019年盲人足球亞洲盃」總決賽，結果以1比0擊敗伊朗隊奪魁，第六次站上亞洲之巔。有內媒周二（8日）報道引述該隊教練，稱該批健將勝出後並無獎金，又指一般盲人足球運動員退役後，出路往往「是自己開店做按摩或者去打工。」

據悉中國男子盲人足球隊最初只有6名球員，後來從全國殘疾人運動會中吸納8人，才組成一支完整隊伍。該隊先後奪得2008年北京殘奧會亞軍、2010年世錦賽季軍和2010年廣州亞殘運會冠軍；加上此次奪冠，他們也順利拿到東京殘奧會的入場券。

內媒報道引述盲人男足國家隊教練員樂建昆言論，提到盲人男足在奪冠後，已在周二從曼谷回到北京；又稱中國盲人足球隊是次共16人參加亞洲盃，「除了10名球員外，還有引導員、教練員和領隊，隊員年齡最小的20歲，最大的30歲。」

樂建昆坦言，與健全國足不同的是，中國盲人足球隊奪冠沒有獎金，「我進入這個行業這麼多年來，只記得發過一次，就幾千塊，是不是獎金我也不知道。」他強調，當中雖沒有金錢利益，但練習盲人足球對該批球員的人生觀，起了很大變化，「通過足球訓練後，他們的自信心會增強，和外界交流的能力也會增強。在日常生活中他們各項的生活能力和適應外界環境的能力都有很大的提高。 」

他又指出，雖然該批盲人球員退役後，大多數人都只能利用在盲校學習的推拿技術，去從事盲人按摩，「一般盲人運動員退役後的出路，要麼是自己開店做按摩或者去打工。」他對球員有如此處境深表無奈，但他希望「弟子們能夠在這個項目中，更多地收穫快樂。」