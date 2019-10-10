預測賠率與村上春樹並列　華作家殘雪成諾獎熱門人選

今年諾貝爾文學獎將於周四（10日）公布，瑞典學院（Swedish Academy）會同時公布2名得主。有英國博彩公司公布獲獎者預測，日本著名作家村上春樹與中國作家殘雪並列第3位。消息一出，不少網民陸續關注殘雪的作品與背景。有內媒更認為，殘雪是目前為止中國「最接近魯迅的一個作家」。

本名鄧小華的殘雪，在1953年於長沙出生，祖籍為湖南耒陽。她在1985年1月首度發表小說，至今作品已有600萬字；包括日本、美國、意大利、法國、德國等地多間出版社，皆有出版殘雪的著作，相關作品更多次被列入選集，以及收編入大學的文學教材；其代表作包括有《山上的小屋》、《黃泥街》、《蒼老的浮雲》、《五香街》和《最後的情人》等。

殘雪被當代文壇譽為「先鋒派文學」的代表人物，亦為頗具世界影響力的當代中國作家之一。早在2017年，美國作家蘇珊桑塔格（Susan Sontag）曾公開表示，雖然可能只有萬分之一中國人聽說過殘雪的名字，但若中國有可能獲得諾貝爾文學獎，得主將會是殘雪。此前，中國作家莫言於2012年獲得諾貝爾文學獎。

殘雪自幼由外祖母照顧，而後者在她7歲時餓死。她小學畢業後開始失學，及後從事過機床工人、裝配工、無牌醫生、代課教師、裁縫等工作。據悉，殘雪曾猛烈批評中國作家，指後者若不能戰勝自身的民族自戀情結，就無法繼續追求文學理想。

瑞典文學院因去年牽涉性醜聞，故並無宣布當年的諾貝爾文學獎得主，今年將同時公布2018年和2019年的獲獎者。