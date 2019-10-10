台警對比逾千失蹤人口　為14年無名屍尋得身份

台灣基隆一具14年前尋獲的無名女屍，因長期浸泡海水致腐爛，一直無法辨識。有「無名屍神探」之稱的市警局組長許耀彬，近日透過比對分析千宗失蹤人口資料，發現女屍與92歲黃姓婦人特徵相近，遂立即通知對方家屬。黃婦的子女一度以為接到詐騙電話，最後在比對DNA無誤後，得悉母親不再是無主孤魂，因而感觸落淚。

許耀彬日前檢視警政署無名屍系統，發現該具當年在東北角南雅海域落水的女屍，因無證件、飾物及其他可識別之物，再加上指紋被長期泡水導致無法採集，因此只好以「A046無名女」之名，埋葬於南榮公墓無主墓區。

及後他從屍體的體形、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，交叉比對了多宗失蹤人口資料，最終比對出女屍與居住於桃園、通報失蹤多年的黃婦身份相近。許隨即聯繫黃婦子女，確定死者早在2005年就失蹤，於是立即重啟調查，希望讓黃婦落葉歸根。

黃婦的子女指，他們當初用盡一切方法尋找母親下落，還去求神問卜，可惜都沒消息，每逢過年過節，都期盼有天能一家團圓。他們接到許的電話，起初是對方想詐騙他們。最後經DNA比對脗合，一家人才相信奇迹出現。