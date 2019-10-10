阿里巴巴京東暫停對美銷售電子煙　不影響中國市場

美國早前公布，該國今年逾千名煙民疑因吸食電子煙患嚴重肺病，要求加強管制電子煙。中國最大電商平台阿里巴巴周三（9日）宣布將停止在美國出售電子煙配件；電商平台京東亦稱，停止在美銷售電子煙。有中國媒體報道，相關電子煙在華銷售並未受影響。

阿里巴巴指，位於美國的使用者周四（10日）起，將不會在該公司網站平台上，看到包括盒形電子煙、筆式電子煙、加熱不燃燒煙具以及卡夾煙彈等相關產品；又稱公司早已設定長遠政策，不會在美國販賣完整的電子煙產品。

至於京東則表示，針對美國電子煙品類最新管控政策，「京東全球售」將對美國站所有相關品類的電子煙產品屏蔽，並暫停發往美國境內相關訂單。

據了解，早從上月26日始，阿里巴巴國際站就已發公告，提醒該站會員妥善處理對美國出口在途訂單，採取必要措施規避風險。該站客服人員曾稱，從下周二（15日），將無法再起草發往美國的信保訂單，但正在交易的美國訂單還可繼續執行。

另有中國傳媒報道，中國國內電子煙的線上銷售並未受到影響；該媒體記者在天貓、淘寶、京東等中國電商平台，發現不同品牌的電子煙依然正常銷售。有業內人士稱，電子煙在中國有強烈需求，又指「禁止電子煙的因素有很多，比如，瓜分了傳統煙草的利潤、違規宣傳電子煙的效果、成分上有問題等。」