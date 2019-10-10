蘭溪現1億年前恐龍足迹　化石原址卻遭村民填平

位於浙江金華蘭溪市的八仙崗自然村，其附近山崗有8個凹坑，一向被村民傳為「八仙下棋」的印記。不過有內地學者周二（8日）發表論文，認為凹坑實為1億年前的恐龍足迹化石，最大一個坑更有82厘米長。惟有內媒當日到場，意外發現凹坑已被村民刻意填平。

村民陳先生表示，該村長久以來都相信所謂「八仙下棋」的傳說，「長大以後我就聯想起來，這肯定不是神仙屁股印，應該是動物的腳踩留下的痕迹。動物還能是誰呢？那就只有是恐龍。」

古生物學者、中國地質大學副教授邢立達得悉後，經過深入研究，終在周二發表上述文章。邢立達提到，早在今年春天，他帶同學術團隊到當地考察，並得悉該處實際上共有20多個類似印記，並認為該批凹坑為恐龍足迹化石。

邢立達稱，該批化石的痕迹相當清楚，「比如說每個腳趾頭上的爪痕，還有足迹是左右左右往前進，那麼一定是史前的生物，才能留下這樣的足迹，而不是自然的因素。那蘭溪的化石點呢，它的地質年代大概距今1億年，陸地的主導動物是恐龍，所以各種因素判斷，這個是恐龍留下來的。」

有內媒其後抵達山崗，卻發現該批足迹化石，已被人用石頭填平；石頭與凹坑的連接處，更被人刻意用沙漿灌注。該內媒其後向該村村民查證，得悉該批凹坑之所以遭填平，是當地村民自發出資處理。

有份出資填平的周姓村民解釋，自己有此一舉是因為覺得「原來是有些不成型了，按照原來的形狀弄一下、修一下，有點樣子好看一點。」周男坦言，自己事前並不知道恐龍足迹化石一事，事後他亦認為自己所為不妥，「那就是好心辦壞事了。」