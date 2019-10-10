村委會頒「最嚴村規」違者不上戶口　律師：內容不妥

位於山西臨汾市襄汾縣的赤鄧村，其村委會近日被揭發布一則「最嚴村規」，當中包括不允許村民辦滿月酒、喬遷宴等，又要求村民在葬禮上不准披麻戴孝，以及送花圈紙紮等；更稱違規者將不予辦理轉學、上戶等手續。村委會副主任解釋，此舉旨在為村民節約開銷；但有律師坦言相關內容不妥。

相關村規顯示，從上周二（1日）開始，該村「不允許過滿月、一周歲生日、六十歲生日、搬家宴請、上學宴請、當兵宴請，葬禮不准披麻戴孝、不准進行祭奠活動、不准送花圈紙紮等，一切從簡，杜絕鋪張消費等不良行為。」該村規更強調，違者會遭當局從嚴處理。

不少村民對村委會此舉深表贊同，「這個東西好，早就反對這個了，早就應該這樣弄，我們非常擁護。」村委會副主任王永杰則稱，此舉能令村民「減少利益輸出，老百姓掙點錢不容易，有的時候全送人情了，如果有喜事免不了，人家要做一做，就盡量不要鋪張浪費。」

不過有內地律師指，上述村規「有違人情世故，而且以不辦理戶口的方式對村民進行約束，也違反了法律的強制性規定。」