青年涉毒品買賣失蹤　屍體多月後尋回只剩白骨

台灣高雄一名黃姓男子疑捲入毒品買賣糾紛，多月前遭人擄走近36小時，期間遭毒打及餵毒，最後被棄屍山區。警方周二（8日）押解涉案人重回棄屍現場，卻發現黃男已化成一堆白骨。

據警方調查，21歲的黃姓男子因購買毒品欠下20萬元（新台幣‧下同，約5.2萬港元）債務，今年5月14日被年齡由21至31歲的3男1女，相約到高雄苓雅區談判。黃男到場後被強行押上車。各人期間球棍毆打黃男，又餵其服用毒品，逼其還錢。翌日各人入住大社區一間汽車旅館，各人再後一日將黃男帶到彌陀區一個地盤寮屋，發現他已氣絕，於是把遺體推落大寮山區的斜坡。

由於黃男涉毒品被通緝，警方7月時發現他音訊全無，其電單車又停在路邊多月未動。警方之後查出黃男與31歲的丘姓男子有金錢糾紛，周一（7日）於是前往丘男家中搜查，查獲一批刀械、球棍及毒品。經警方盤問，丘男終認將黃男殺害並棄屍。警方其後再陸續拘捕丘男的28歲劉姓女友、31歲孫姓男子及29歲鄭姓男子。

警方周二押解各人重回棄屍現場，卻只尋獲一副白骨，其後經家屬指認及採證化驗，最終確認屍骸身份為黃男。高雄地檢署其後對丘男、孫男、鄭男聲請羈押，劉女則准以10萬元（約5.2萬港元）交保。